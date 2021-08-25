Сотрудники СУ СКР по Ингушетии оказали помощь детям в подготовке к новому учебному году

«В этом году по инициативе женского совета, образованного в следственном управлении на основании распоряжение председателя СК России, адресная помощь в виде рюкзаков, тетрадей, красок, карандашей, альбомов для рисования и других необходимых принадлежностей была оказана школьникам, которые обучаются в гимназии «Марем» города Магаса», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что приобретенные школьные принадлежности детям вручила инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СКР по региону, капитан юстиции Люба Шахмурзиева.

Она пожелала школьникам успехов в учебе, напомнила о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.