Сотрудники СУ СКР по Ингушетии оказали помощь детям в подготовке к новому учебному году
Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии в рамках акции «Соберем ребенка в школу» оказали помощь детям из малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному году.
«В этом году по инициативе женского совета, образованного в следственном управлении на основании распоряжение председателя СК России, адресная помощь в виде рюкзаков, тетрадей, красок, карандашей, альбомов для рисования и других необходимых принадлежностей была оказана школьникам, которые обучаются в гимназии «Марем» города Магаса», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что приобретенные школьные принадлежности детям вручила инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СКР по региону, капитан юстиции Люба Шахмурзиева.
Она пожелала школьникам успехов в учебе, напомнила о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.