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Сотрудники СУ СКР по Ингушетии подарили 4-летнему мальчику конструктор Lego

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Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии исполнили новогоднее желание 4-летнего Ибрагима из сельского поселения Новый Редант Малгобекского района республики, который мечтал о конструкторе Lego.

«Сотрудники следственного управления созвонились с матерью малыша для уточнения технических характеристик конструктора. Оказалось, что Ибрагим очень любит животных и мечтает, став взрослым, заняться спасением исчезающих видов. Указанный конструктор имитирует операцию по спасению зверей, включает в себя внедорожник для перевозки животных, вертолет и ряд других предметов для спасения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ибрагим показал гостям собранные ранее фигурки животных, рассказал, что обязательно займется спасением животных, когда вырастет.

Сотрудники следственного управления вручили подарок малышу, пожелав ему и его семье крепкого здоровья, а в Новом году — успехов во всех начинаниях. Родители мальчика выразили искреннюю признательность за исполнение детской мечты.

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