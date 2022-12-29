Сотрудники СУ СКР по Ингушетии подарили 4-летнему мальчику конструктор Lego

«Сотрудники следственного управления созвонились с матерью малыша для уточнения технических характеристик конструктора. Оказалось, что Ибрагим очень любит животных и мечтает, став взрослым, заняться спасением исчезающих видов. Указанный конструктор имитирует операцию по спасению зверей, включает в себя внедорожник для перевозки животных, вертолет и ряд других предметов для спасения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ибрагим показал гостям собранные ранее фигурки животных, рассказал, что обязательно займется спасением животных, когда вырастет.

Сотрудники следственного управления вручили подарок малышу, пожелав ему и его семье крепкого здоровья, а в Новом году — успехов во всех начинаниях. Родители мальчика выразили искреннюю признательность за исполнение детской мечты.