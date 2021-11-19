Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели круглый стол для горских кадетов на тему вербовки через Интернет

«Круглый стол был посвящен злободневной теме «Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», — сообщил газете «Ингушетия» представитель СУ СКР по региону.

По его словам, участники мероприятия отметили, что в условиях развития инфраструктуры страны, расширения технических возможностей и появления новых информационных технологий, распространенность приобретают факты негативного влияния сети Интернет на совершение преступлений различной направленности, как самими несовершеннолетними, так и в отношении них.

Угрозу представляют экстремистские материалы и иная опасная информация, которую дети бесконтрольно черпают из Интернета и могут использовать во вред себе и окружающим. Серьезной проблемой является игровая зависимость у детей и подростков, которая вызывает значительные психологические проблемы, трудно поддающиеся лечению.

«Целью круглого стола явилось обсуждение проблем, существующих в рассматриваемой сфере, и выработка предложений по созданию эффективной системы мер, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних, в том числе на борьбу с преступлениями в отношении них с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — сказал представитель ведомства.

В своих докладах учащиеся ГКК отмечали, что в школах многих городов России проходят уроки по медиабезопасности. Задача подобных уроков — информирование школьников об опасностях и угрозах, которые поступают из всемирной сети, и способах защиты от них.

Участники встречи пришли к единому мнению о том, что на сегодняшний день к числу первоочередных задач в данной сфере относится разработка мер, направленных на ограждение молодых людей от негативной информации.

«Информационная безопасность детей — это задача не только семейного, но и школьного воспитания. Просвещение подрастающего поколения, знание элементарных правил отбора информации, а также умение пользоваться ею, способствует развитию системы защиты детей», — отметил сотрудник СУ СКР по Ингушетии.

В завершении мероприятия кадетам были продемонстрированы в действии некоторые экземпляры современной криминалистической техники, используемой в повседневной работе следователями-криминалистами следственного управления.

Ребята с удовольствием использовали возможность самостоятельно опробовать представленную технику, лично убедились в эффективности ее работы, им рассказали о принципах, методах использования данной техники, привели положительные примеры из практической деятельности следователей-криминалистов.

Участники круглого стола поблагодарили сотрудников следственного управления за организацию и проведение данного мероприятия.

Сотрудники следственного управления пожелали кадетам отличной учебы, исполнения всех их благих намерений и достижения поставленных целей, а также обещали в скором времени провести с ними аналогичное, интересное мероприятие в рамках общеобразовательной программы «Юный следователь».