Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии приняли участие в донорской акции

Медперсонал республиканской станции переливания крови провел разъяснительную работу с правоохранителями, которые ответственно отнеслись к процедуре и соблюдали режим отдыха, питания и приема медикаментов перед участием в донорской акции, сообщили в пресс-служба управления, отметив, что медики поблагодарили всех участников мероприятия и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Кровь и ее компоненты могут помочь не только тяжелобольным — они ежедневно необходимы тем, кому требуется срочное переливание крови. Подобные мероприятия объединяют всех нас, делают лучше, добрее и дают возможность помогать друг другу», — отметила военнослужащая ведомства сержант Салима Сампиева.

Напомним, с 2005 года отмечается Всемирный день донора, это — фиксированная дата. Праздник был утвержден на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. 14 июня было выбрано не случайно, в этот день родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.