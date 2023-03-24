Сотрудники Управления Росреестра по Ингушетии провели мастер-класс для студентов ИнгГУ

В проведении мастер-класса приняла участие и. о. руководителя Управления Марем Оздоева, сообщила пресс-служба ведомства. Она рассказала студентам о направлениях деятельности Росреестра, особенностях работы государственного регистратора и основах законодательства в сфере земли и недвижимости.

Также участникам мастер-класса подробно рассказали, что такое Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), из каких разделов он состоит, и какие сведения хранятся в каждом таком разделе.

«Подобные мероприятия со студентами — это не просто информативная и обучающая часть их образования, но и вклад в их будущее и будущее нашей республики. Вероятно, кто-то из присутствовавших молодых людей на данном мастер-классе в скором будущем сам будет готовить договоры с недвижимостью для жителей нашего региона. А те, кого мы смогли заинтересовать и заставить задуматься о своем профессиональном будущем в Росреестре, эти договоры будут регистрировать», — отметила Марем Оздоева.

Более 30 студентов ИнгГУ с большим интересом приняли самое активное участие в обсуждении всех тонкостей процесса составления и регистрации договора купли-продажи недвижимости. По окончании мастер-класса всем участникам вручили сертификаты.