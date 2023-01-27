Сотрудники управления Россреестра по Ингушетии организовали экскурсию для студентов по архиву

Ребят познакомили с историей возникновения ведомства, системой хранения реестровых дел и документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, порядком формирования реестровых дел. Также в ходе мероприятия гостям рассказали про процесс исполнения национальной программы по переводу реестровых дел в электронный вид.

Как сообщила газете «Ингушетия» и. о. руководителя регионального Управления Росреестра Марем Оздоева, её ведомство вот уже несколько лет оказывает содействие образовательным учреждениям в подготовке студентов, которые по окончании учебы имеют все шансы трудоустроиться в Росреестре.