Сотрудники заповедника «Эрзи» отметили День работников заповедного дела со школьниками Ингушетии
Сотрудники заповедника «Эрзи» провели мероприятие, посвящённое Дню работников заповедного дела в России, в четвёртой школе города Назрань.
Акция была нацелена на привлечение внимания к охране уникальных ландшафтов и многообразию животного и растительного мира Ингушетии.
Организаторы встречи рассказали об истории создания сотого заповедника России — «Эрзи». Учащиеся с большим интересом включились в беседу со специалистами заповедника. В конце мероприятия сотрудники «Эрзи» раздали детям памятные буклеты.