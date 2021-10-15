Сотрудники заповедника «Эрзи» отметили День работников заповедного дела со школьниками Ингушетии

Акция была нацелена на привлечение внимания к охране уникальных ландшафтов и многообразию животного и растительного мира Ингушетии.

Организаторы встречи рассказали об истории создания сотого заповедника России — «Эрзи». Учащиеся с большим интересом включились в беседу со специалистами заповедника. В конце мероприятия сотрудники «Эрзи» раздали детям памятные буклеты.