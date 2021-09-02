Сотрудники заповедника «Эрзи» устроили юным спортсменам экскурсию по горам Ингушетии

В ходе мероприятия юным спортсменам прочитали лекцию на тему «Лес и жизнь», рассказали о значении леса в природе и жизни человека, как вести себя в условиях дикой природы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в заповеднике, после познавательной беседы ребята возвращались домой счастливыми, впечатленными от увиденного и услышанного — впечатленными от пения птиц, журчания ручейков и первозданной красоты природы заповедника.