Экскурсия

Сотрудники заповедника «Эрзи» устроили юным спортсменам экскурсию по горам Ингушетии

0

Сотрудники заповедника «Эрзи» устроили экскурсию по горам Ингушетии воспитанникам Гамурзиевской школы дзюдо.

В ходе мероприятия юным спортсменам прочитали лекцию на тему «Лес и жизнь», рассказали о значении леса в природе и жизни человека, как вести себя в условиях дикой природы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в заповеднике, после познавательной беседы ребята возвращались домой счастливыми, впечатленными от увиденного и услышанного — впечатленными от пения птиц, журчания ручейков и первозданной красоты природы заповедника.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
10 сентября в горной Ингушетии состоится торжественное открытие фестиваля бейсджампинга «Легенды гор»
В Минкультуры Ингушетии рассказали, как получить «Пушкинскую карту»
Новая школа в Ингушетии будет носить имя народного писателя республики Магомет-Саида Плиева
Спасатели подняли флаг Ингушетии на Эльбрус в память о покорительнице вершин Лейле Албогачиевой
Ко Дню знаний огнеборцы провели для школьников Малгобека Ингушетии открытый урок
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет правовой час
Правительством обеспечено решение XX съезда «Единой России» о единовременных выплатах пенсионерам
Ингушские библиотекари приняли участие во всероссийской акции «Бегущая книга»
Росгвардейцы Ингушетии успешно выступили на ведомственных соревнованиях по самбо
В Государственном колледже искусств Ингушетии прием документов от абитуриентов продлен до 10 сентября
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 280 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 