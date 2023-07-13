Сотрудников Минстроя заподозрили в превышении полномочий при оснащении поликлиники в Ингушетии

«По данным следствия, с 2019 по 2020 годы должностными лицами министерства строительства республики по результатам открытых торгов заключены контракты с тремя обществами с ограниченной ответственностью на закупку медицинского и технологического оборудования для поликлиники, расположенной в городе Сунжа», - сказал собеседник.

Согласно условиям контракта, поставщиками взяты обязательства на поставку, проведение монтажа и обучение персонала по вводу в эксплуатацию оборудования, отметил он.

По его данным, в декабре 2020 года министерством произведена полная оплата поставщикам на сумму более 80 млн 200 тыс. рублей. При этом по настоящее время работы по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, а также обучению персонала ими не производилась. В связи с этим использование оборудования не представляется возможным.

Фигурантам вменяют ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий).