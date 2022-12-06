Сотрудников пожарно-спасательного колледжа Ингушетии поблагодарили за добровольчество
Вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова вручила сотрудникам пожарно-спасательного колледжа города Сунжи благодарственные письма «за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии на Донбассе».
Отмечается, что парни входят во Всероссийский студенческий корпус спасателей.
«От всего сердца благодарю всех волонтеров за помощь и активную, деятельную поддержку нашей общей работы по оказанию помощи тем, кому она действительно необходима. В первую очередь жителям Донбасса, которые сегодня оказались в непростой жизненной ситуации», — подчеркнула Эсет Бокова.
По её словам, приятно, что сотрудники колледжа, являясь добровольцами, подают прекрасный пример для подрастающего поколения.