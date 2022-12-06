Сотрудников пожарно-спасательного колледжа Ингушетии поблагодарили за добровольчество

Отмечается, что парни входят во Всероссийский студенческий корпус спасателей.

«От всего сердца благодарю всех волонтеров за помощь и активную, деятельную поддержку нашей общей работы по оказанию помощи тем, кому она действительно необходима. В первую очередь жителям Донбасса, которые сегодня оказались в непростой жизненной ситуации», — подчеркнула Эсет Бокова.

По её словам, приятно, что сотрудники колледжа, являясь добровольцами, подают прекрасный пример для подрастающего поколения.