Сотрудников пожарно-спасательного колледжа Ингушетии поблагодарили за добровольчество

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Вице-премьер — министр образования Ингушетии Эсет Бокова вручила сотрудникам пожарно-спасательного колледжа города Сунжи благодарственные письма «за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии на Донбассе».

Отмечается, что парни входят во Всероссийский студенческий корпус спасателей.

«От всего сердца благодарю всех волонтеров за помощь и активную, деятельную поддержку нашей общей работы по оказанию помощи тем, кому она действительно необходима. В первую очередь жителям Донбасса, которые сегодня оказались в непростой жизненной ситуации», — подчеркнула Эсет Бокова.

По её словам, приятно, что сотрудники колледжа, являясь добровольцами, подают прекрасный пример для подрастающего поколения.

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