Сотрудников ведомств Ингушетии информируют о предстоящей кампании вакцинации от полиомиелита

Как сообщается на сайте ведомства, рекомендовано провести среди сотрудников информационно-разъяснительную работу о предстоящей кампании по дополнительной иммунизации против полиомиелита, в целях повышения социальной ответственности родителей и снижения необоснованных отказов от проведения профилактических прививок детям.

Кроме того, представители управления Роспотребнадзора вместе с медиками проводят встречи с коллективами ведомств на тему иммунизации населения. Очередная из них состоялась в МЧС по республике. Мероприятие прошло в формате «вопрос-ответ», сотрудники министерства были проинформированы о важности и необходимости предстоящей дополнительной вакцинации против полиомиелита.

Напомним, из Национального фонда развития Ингушетии выделено более 6,5 млн рублей на проведение в регионе дополнительной вакцинации детей от полиомиелита. Иммунизацию планируется провести в два тура: с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля текущего года.