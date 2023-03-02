Сотрудников Верховного суда Ингушетии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

«Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Верховного суда. На место прибыли экстренные службы для проверки сообщения», — сказал собеседник.

По словам представителя пресс-службы, все сотрудники суда были эвакуировали.

Сообщение о заложенной бомбе оказалось ложной.

Сейчас правоохранительные органы ищут «минера».