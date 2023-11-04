Сотруднику ФСБ Алихану Калиматову из Ингушетии 16 лет назад посмертно присвоили звание Героя России

17 сентября 2007 года в районе села Гази-Юрт Назрановского района республики был обстрелян автомобиль сотрудника оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковника Алихана Макшариповича Калиматова. От полученных ран он скончался в больнице города Назрани. При проведении следственных действий в его теле было обнаружено 15 пуль.

На второй день Алихан Калиматов с соблюдением всех мусульманских традиций и обычаев был похоронен на родовом кладбище около села Галашки Сунженского района. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек.

Число людей, обратившихся к родственникам со словами сочувствия, перевалило за десятки тысяч. Это были не только родственники и коллеги по работе, но и многочисленные друзья, знакомые, проживающие и работающие в Чечне, Дагестане, Самарской области, а также в Германии, Норвегии, Бельгии. В этот день горе объединило всех. Пришедшие на похороны были едины в одном: смерть Алихана Калиматова должна сплотить ингушское общество в борьбе с внутренним врагом, делающим ставку на обострение обстановки на Северном Кавказе, спекулирующим на трудностях, переживаемых Россией в тот сложный период.

Указом Президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Алихану Макшариповичу Калиматову присвоено звание Героя России — посмертно.

Алихан Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевской Сунженского района. В большой семье Калиматовых — Макшарипа и Аминат — он был самым младшим, седьмым ребенком. После окончания средней школы и службы в Советской армии молодой человек принимал активное участие в общественно-политической жизни, отстаивая интересы своего народа. В 1996 году поступил на юридический факультет Самарского государственного университета. Службу в органах федеральной службы безопасности начал в 2000 году в УФСБ России по Самарской области.

В самый сложный и ответственный период он был командирован на Северный Кавказ. В 2006-2007 годах за успешное выполнение специальных заданий он дважды был представлен к награждению орденом Мужества. Информация, получаемая им в оперативной работе, неоднократно доводилась до руководства ФСБ России, потому что она носила четкий и выверенный характер.

В 2008 году в средней школе номер четыре сельского поселения Орджоникидзевское Сунженского района Ингушетии (ныне — город Сунжа) состоялась церемония открытия мемориальной доски Героя России. Мемориальные доски открыты также на главном корпусе Самарского государственного университета и помещении службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России в Москве.

В Самаре также есть бульвар имени Алихана Калиматова.