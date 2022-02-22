Власть

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛДНР

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Палата регионов на пленарном заседании во вторник ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее сегодня такое же решение приняла Госдума.

Накануне оба договора были подписаны в Кремле Президентом России Владимиром Путиным и главами ЛДНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, напоминает «РГ».

Документы предполагают, что стороны будут развивать сотрудничество в различных сферах: экономической, социальной, гуманитарной.

Кроме того, договоры создают правовую основу для пребывания на территории ЛНР и ДНР российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности.

Россия и республики Донбасса также договорились оказывать друг другу помощь в случае, если одна из сторон становится объектом нападения.

Документы вступят в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами.

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