Советник Главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список «Единой России» на сентябрьских выборах в парламент республики

«На проходившем в Назрани втором этапе 33-й конференции Ингушского регионального отделения «Единой России» был поставлен на голосование вопрос выдвижения кандидатур от партии в региональный парламент. Всего в список вошли 60 кандидатов, получивших большинство голосов в ходе предварительного голосования единороссов с 24 по 30 мая текущего года. Список возглавил Исса Магометович Костоев», — сообщил корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.

Напомним, 30 мая в регионе было открыто 28 счетных участков. По данным партии, в предварительном голосовании приняло участие всего 51 334 человека или 22,3%. Из них в электронной форме (с 24 по 29 мая) проголосовало 5 483 избирателя или 2,4%. В очной форме приняли участие 45 851 человек или 19,9%.

По итогам праймериз Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что состав депутатов-единороссов в парламенте республики после сентябрьских выборов может измениться более чем наполовину.

Действующий состав Народного собрания республики, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих в том числе четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР