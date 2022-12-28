Назначение

Советник Главы Ингушетии назначен руководителем Минфина республики

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Указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова исполняющим обязанности министра финансов республики назначен Тамерлан Вышегуров, до настоящего времени исполнявший обязанности советника руководителя региона.

Вышегуров Тамерлан Русланович родился в 1979 году в станице Орджоникидзевская Сунженского района ЧИАССР (ныне — город Сунжа).

Имеет два высших образования. В 2000 году окончил Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2010 году — Московский институт комплексной безопасности по специальности «Юриспруденция».

Свою трудовую деятельность начал в 2001 году в должности государственного налогового инспектора отдела налогообложения юридических лиц, организации контрольно-ревизионной работы, контроля и лицензирования алкогольной продукции в управлении министерства по налогам и сборам по Ингушетии.

Карьерный рост Тамерлана Вышегурова также происходил в стенах этого учреждения в течение 17 лет. От рядового инспектора он дослужился до руководителя управления ФНС по республике.

В сентябре 2022 года Махмуд-Али Калиматов его исполняющим обязанности советника руководителя региона.

Новый руководитель Минфина женат, имеет четверых детей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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