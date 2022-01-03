Советник муфтия Хабаровского края и полпред Ингушетии встретились с военнослужащими из республики

Отмечается, что Мусса (Умар) Куштов, который также является главой ингушской общины в Хабаровске, и Махмуд Албаков посетили территориальное управление Федеральной службы войск Национальной гвардии.

«Представители республики были приглашены командованием войск для проведения встречи с земляками — выходцами из Ингушетии с целью профилактики нарушений дисциплины и поддержания их морального духа. В рядах военнослужащих есть ребята, которые впервые оказались вдали от родных мест. Иногда некоторые положения воинского уклада не знакомы для горцев, привыкших жить по своим национальным обычаям. Для того и проводятся подобные мероприятия в стенах воинских частей, чтобы старшие — уважаемые представители их нации разъясняли своим единоверцам нормы поведения в таких местах, цели и пользу прохождения воинской службы. Также эти встречи нужны для профилактики межнациональных конфликтов в воинских частях», — говорится в релизе.

Имамы, представители ДУМАЧР совместно с главами национальных общин регулярно посещают воинские части по всему дальнему востоку, в основном, проводя разъяснительные встречи с военнослужащими — уроженцами Дагестана, Ингушетии и Поволжья, пишет издание.