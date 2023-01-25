Современный ФОК в городе Сунжа Ингушетии будет сдан к концу года

0

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в центральной части города Сунжа будет введен в эксплуатацию к концу текущего года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, старое сооружение, снесенное из-за многочисленных нарушений, специалистами было признано небезопасным.

Отмечается, что новый спорткомплекс предусматривает всё необходимое, включая системы отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, проектом также предусмотрены удобные душевые и раздевалки, а также бассейн.

Аналогичный ФОК построят в сельском поселении Барсуки в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Газовики по ошибке начислили почти 140 тыс. руб. владельцу дома в Ингушетии
В Ингушском молодежном театре состоялась сдача спектакля по пьесе Валентина Красногорова «Семейные сцены»
Ингушским фондом «Мял» отремонтировано более 100 инвалидных кресел-колясок
В Национальной библиотеке Ингушетии состоится вечер памяти писателя Саида Чахкиева
Центр обработки вызовов системы «112» в Ингушетии обратил внимание на ложные звонки детей
Глава Ингушетии пожелал студентам быть востребованными специалистами
Аэропорт «Магас» в Ингушетии отмечает свой 30-летний юбилей
В лесных угодьях Ингушетии ликвидирована браконьерская «засидка»
За минувший год в Ингушетии погибло 5 человек от отравления угарным газом
Сборная команда Ингушетии по греко-римской борьбе завоевала на первенстве СКФО 8 медалей
Коммолодёжи Ингушетии провел брейн-ринг «Нет террору!»

Главное

Яндекс.Метрика

 