Современный ФОК в городе Сунжа Ингушетии будет сдан к концу года

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, старое сооружение, снесенное из-за многочисленных нарушений, специалистами было признано небезопасным.

Отмечается, что новый спорткомплекс предусматривает всё необходимое, включая системы отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, проектом также предусмотрены удобные душевые и раздевалки, а также бассейн.

Аналогичный ФОК построят в сельском поселении Барсуки в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».