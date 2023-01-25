Современный ФОК в городе Сунжа Ингушетии будет сдан к концу года
Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в центральной части города Сунжа будет введен в эксплуатацию к концу текущего года.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, старое сооружение, снесенное из-за многочисленных нарушений, специалистами было признано небезопасным.
Отмечается, что новый спорткомплекс предусматривает всё необходимое, включая системы отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, проектом также предусмотрены удобные душевые и раздевалки, а также бассейн.
Аналогичный ФОК построят в сельском поселении Барсуки в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».