Современный трехэтажный спорткомплекс откроют в городе Сунжа Ингушетии летом 2023 года

В связи с созданием в центре города Сунжа, рядом с Домом культуры, парковой зоны в честь 30-летия образования Ингушетии, руководством региона принято решение о снесении старых построек, одной из которых стал городской физкультурно-оздоровительный комплекс.

Глава республики заверил, что строительство нового спорткомплекса будет завершено в июне 2023 года. По его словам, начало строительства запланировано во втором полугодии 2022 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Новый ФОК предполагается возвести на улице Фестивальная. Здание будет состоять из трех этажей, где будут располагаться залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес залы и другое. Кроме того, предусмотрено наличие бассейна площадью 250 кв. м из 5 дорожек протяженностью 25 метров, полосы препятствия, тира и трибун для посещения родителей воспитанников.

«В первую очередь для нас важно здоровье детей. Главная задача — создать хорошие условия для их здоровья. По нормативам спорткомплекс должен быть обеспечен всем необходимым: душевыми, умывальниками, вентиляцией, пожарной сигнализацией и многим другим. Необходимо, чтобы ребенок дышал нормально, чтобы он смог после тренировок искупаться, остыть, переодеться и пойти домой. В условиях же старого здания спортсменам находиться даже один день небезопасно», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель региона отметил, что в функционирующий ФОК, согласно заключению Роспотребнадзора и МЧС по республике, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, что является опасным для жизни детей. По его словам, в здании отсутствуют условия для соблюдения воспитанниками личной гигиены, возможности для обеспечения требований по поддержанию необходимого режима дезинфекции помещений и спортивного оборудования, а также автоматической пожарной сигнализации.

Пока дети будут находиться в старом здании, до начала мая текущего года, Глава региона дал поручение вице-премьеру Тимуру Фаттахову и министру спорта Али Дошхоклоеву в срочном порядке обеспечить объект вентиляционной системой и душевыми. Средства будут выделены физкультурно-оздоровительному комплексу из Национального фонда развития Ингушетия.

С мая месяца до завершения строительства нового спорткомплекса дети смогут продолжать тренироваться в школах города.

Руководитель субъекта поручил мэру Сунжи Аслану Умарову организовать взаимодействие с директорами школ и родительским комитетом для распределения спортсменов с тренерами по спортивным залам образовательных учреждений.

«В этой части глава администрации, родительский комитет, тренера совместно с директорами общеобразовательных школ проведите собрание для создания графиков проведения занятий в школах, где условия соответствуют нормам для здоровья детей. Если в учреждениях отсутствуют санитарные условия или нет спортивного инвентаря, проведите работу по их созданию и размещению», — добавил он.

Калиматовым также было предложено министерству спорта региона организовать тренировочные сборы детей в осенний период года на две недели в спортивно-тренировочной базе «Мужичи». Реконструированный спортивный центр располагает сооружениями закрытого и открытого типа, предназначенными для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий по различным видам спорта.