Совсем скоро в Ингушетии назовут лучший ДК республики

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В Ингушетии завершились отчетные концерты в домах культуры, которые в этом году проходили не как обычно, а в рамках конкурса на лучший ДК республики, проинформировал наше издание представитель Республиканского дома народного творчества.

На днях конкурная комиссия, созданная региональным Минкультуры, обнародует список победителей творческого состязания, в котором свои достижения продемонстрировали все самодеятельные коллективы, артисты и исполнители.

Напомним, что подобный конкурс в Ингушетии прошел впервые, его инициатором стал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

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