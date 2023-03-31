Совсем скоро в Ингушетии назовут лучший ДК республики
В Ингушетии завершились отчетные концерты в домах культуры, которые в этом году проходили не как обычно, а в рамках конкурса на лучший ДК республики, проинформировал наше издание представитель Республиканского дома народного творчества.
На днях конкурная комиссия, созданная региональным Минкультуры, обнародует список победителей творческого состязания, в котором свои достижения продемонстрировали все самодеятельные коллективы, артисты и исполнители.
Напомним, что подобный конкурс в Ингушетии прошел впервые, его инициатором стал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.