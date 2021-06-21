Создаем дизайн меню самостоятельно по шаблону

Что же делать

Совсем другое дело, если официант подает красивую, яркую книжицу с аппетитно выглядящими блюдами, напитками и красочными тематическими иллюстрациями. В душе сразу формируется праздничное настроение и хорошее расположение духа. И сегодня нет необходимости платить большие деньги компьютерным специалистам, чтобы все это получить, достаточно использовать для этого шаблон меню ресторана. Благодаря этому можно создать такой запоминающийся шедевр, что даже случайный посетитель станет постоянным клиентом заведения.

Что для этого нужно

Компания Crello создала компьютерный продукт, благодаря которому любой пользователь может почувствовать себя дизайнером. И для этого не нужно каких-либо профессиональных навыков. В базе сайта собраны более 30 тысяч готовых шаблонов для меню ресторанов, кафе, баров и подобных заведений, где каждый подберет для себя подходящий вариант. Взяв за основу любой из них и воспользовавшись предоставленным конструктором, можно в несколько кликов адаптировать шаблон под свою деятельность и вкус, получив, например, уникальное недельное меню. Чтобы идеи реализовывались легко, нужны хорошие инструменты. Компания создает интернет-платформу, где любой дизайнерский вопрос решается очень быстро. Большое количество людей, используя этот продукт, создают интересные изображения или проморолики для своей рекламы.

Как это работает

Можно редактировать готовые шаблоны или создавать собственное оформление всего несколькими кликами. Рассмотрим, каким образом можно импровизировать, используя инструменты и контент компании:

● удалять или делать прозрачным фон;

● добавить спич-баббл на фото;

● написать текст поверх изображения;

● использовать фотофильтры;

● повернуть картинку;

● добавить рамку;

● отобразить изображение;

● обрезать фото и другое.

Воспользовавшись услугами компании, можно за очень короткое время преобразить меню своего заведения, сделав его креативным и запоминающимся.