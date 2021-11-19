Экономика

Создание 15 тыс. рабочих мест предполагает модель экономического развития Ингушетии

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Создание 15 тыс. рабочих мест за счет открытия новых предприятий предусмотрено моделью экономического развития Ингушетии, представление и защита которой пройдет в правительстве России. Об этом в рамках «Часа субъекта» на заседании Совета Федерации рассказал Глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщает ТАСС.

«Мы разработали модель экономического развития, которую предстоит защитить перед правительством Российской Федерации. В ее рамках, планируется создание 15 тыс. рабочих мест, и мы будем защищать ее в ближайшее время в правительстве», — сказал Калиматов.

Он пояснил, что в настоящее время в регионе действуют пять крупных предприятий, еще 11 предполагается открыть «в этом году, в крайнем случае, на следующий год».

«Это предприятия, которые решают самую главную проблему, основную проблему — это безработица. Это более 2,5 тыс. мест рабочих, это очень важно, и в последующие годы мы хотим эту цифру довести до 14-15 тыс. Это реальные предприятия, реальные рабочие места, реальная продукция», — отметил Глава республики.

Напомним, в конце октября по итогам совещания под председательством вице-премьера России Александра Новака и глав регионов Северного Кавказа сообщалось о том, что разработка и создание моделей экономического развития в регионах СКФО должны учитывать комплексное видение округа с точки зрения развития и достижимости планируемых показателей. Модель экономического развития региона — это аналитический инструмент, создающий основу для принятия управленческих решений, формирования планов и программ, направленных на достижение национальных целей в экономике.

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