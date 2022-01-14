Учения

Спасатели Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии будут повышать квалификацию в альплагере республики «Кязи»

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Спасатели ГУ МЧС по Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии с 15 января текущего года будут повышать квалификацию в альпинистском лагере «Кязи» в горной части республики.

«С 15 января в альплагере «Кязи» начинает работать смена по подготовке/повышению альпинистской квалификации сотрудников поисково-спасательных отрядов. Планируется участие сотрудников МЧС по Ингушетии, КБР и Чечне», — сообщили газете «Ингушетия» представитель оргкомитета мероприятия.

По его словам, учения будут проходить под руководством инструкторов соответствующей квалификации.

«В планах выполнение норм на значок «Альпинист Российской Федерации», а далее выполнение норм 3-го спортивного разряда по альпинизму с обязательным прохождение соответствующего этапа обучения по работе на различных формах горного рельефа. Первый этап будет пройден в альплагере «Кязи», второй на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии», — отметил собеседник издания.

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