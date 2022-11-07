Спасатели Ингушетии нашли травмированного в горах жителя региона

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня 11.36 мск. Для обнаружения и транспортировки жителя села Барсуки Назрановского района были привлечены спасатели Ингушского поисково-спасательного отряда, после чего пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи и госпитализирован в Сунженскую центральную районную больницу.

На поисково-спасательные работы привлекались 5 единиц техники и 12 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.