МЧС

Спасатели Ингушетии нашли травмированного в горах жителя региона

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Спасатели нашли в районе сельского поселения Алкун Сунженского района Ингушетии жителя региона, получившего травму ноги при совершении спуска с гор.

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня 11.36 мск. Для обнаружения и транспортировки жителя села Барсуки Назрановского района были привлечены спасатели Ингушского поисково-спасательного отряда, после чего пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи и госпитализирован в Сунженскую центральную районную больницу.

На поисково-спасательные работы привлекались 5 единиц техники и 12 человек, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

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