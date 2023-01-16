Спасатели Ингушетии оказывают первую помощь лыжникам на курорте «Армхи»

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Спасатели отряда ВПСО «Армхи» дежурят на одноимённом горнолыжном курорте в Ингушетии и постоянно готовы оказать помощь пострадавшим.

Так, на курорте «Армхи» турист повредил ногу, катаясь на лыжах. Несчастный случай произошел днем на горнолыжной трассе.

Как сообщили в администрации Джейрахского района, 30-летний житель республики был отправлен в больницу. Спасатели, которые в связи с открытием сезона теперь ежесуточно несут дежурство на горнолыжных спусках, оказали первую помощь и передали травмированного бригаде скорой медицинской помощи.

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