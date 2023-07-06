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Спасатели из Ингушетии принимают участие в чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту

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В городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики стартовали межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимают участие 7 команд главных управлений МЧС России по СКФО, в том числе Ингушетии.

«Свои профессиональные качества, ловкость и сноровку показывают профессиональные пожарные, а также юноши и девушки трех возрастных групп. После четырехдневных соревнований будут подведены общие итоги по количеству набранных баллов на каждом этапе и состоится награждение победителей и призеров», — сообщает пресс-служба МЧС России по Ингушетии.

На торжественном открытии соревнований заместитель начальника Главного управления МЧС России по КБР Анзор Кагазежев пожелал спортсменам честной бескомпромиссной борьбы и удачи на всех этапах соревнований.

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