Спасатели из Ингушетии принимают участие в чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту
В городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики стартовали межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимают участие 7 команд главных управлений МЧС России по СКФО, в том числе Ингушетии.
«Свои профессиональные качества, ловкость и сноровку показывают профессиональные пожарные, а также юноши и девушки трех возрастных групп. После четырехдневных соревнований будут подведены общие итоги по количеству набранных баллов на каждом этапе и состоится награждение победителей и призеров», — сообщает пресс-служба МЧС России по Ингушетии.
На торжественном открытии соревнований заместитель начальника Главного управления МЧС России по КБР Анзор Кагазежев пожелал спортсменам честной бескомпромиссной борьбы и удачи на всех этапах соревнований.