Спасатели из Ингушетии принимают участие в чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту

«Свои профессиональные качества, ловкость и сноровку показывают профессиональные пожарные, а также юноши и девушки трех возрастных групп. После четырехдневных соревнований будут подведены общие итоги по количеству набранных баллов на каждом этапе и состоится награждение победителей и призеров», — сообщает пресс-служба МЧС России по Ингушетии.

На торжественном открытии соревнований заместитель начальника Главного управления МЧС России по КБР Анзор Кагазежев пожелал спортсменам честной бескомпромиссной борьбы и удачи на всех этапах соревнований.