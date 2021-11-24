Спасатели МЧС по Ингушетии десантировались в горах

«Производилось десантирование на ограниченные площадки, работа с внешней подвеской. Для проведения мероприятий было задействовано авиация МЧС России. Все запланированные мероприятия выполнены», — говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что проведение практических мероприятий способствует повышению профессиональной подготовки спасателей, а также совершенствованию технологий спасения в труднодоступной местности горного рельефа.

Цель тренировок — совершенствование навыков летных экипажей и спасателей при проведении совместных действий. Первые отрабатывают навык выброски десанта, а вторые — тренируют точность приземления.