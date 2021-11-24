Учения

Спасатели МЧС по Ингушетии десантировались в горах

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В Ингушском поисково-спасательном отряде прошла воздушная тренировка. Отрабатывались практические действия спасателей по спасению в горах, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Производилось десантирование на ограниченные площадки, работа с внешней подвеской. Для проведения мероприятий было задействовано авиация МЧС России. Все запланированные мероприятия выполнены», — говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что проведение практических мероприятий способствует повышению профессиональной подготовки спасателей, а также совершенствованию технологий спасения в труднодоступной местности горного рельефа.

Цель тренировок — совершенствование навыков летных экипажей и спасателей при проведении совместных действий. Первые отрабатывают навык выброски десанта, а вторые — тренируют точность приземления.

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