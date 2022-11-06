МЧС

Спасатели нашли заблудившегося в лесу жителя Ингушетии

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Спасатели нашли заблудившегося в лесу жителя города Карабулака Ингушетии, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о том, что в лесном массиве в районе сельского поселения Сурхахи Назрановского района заблудился человек, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 23.30 мск 5 ноября.

На поисково-спасательные работы были привлечены четыре человека и 4 единицы техники. Медицинская помощь найденному не понадобилась.

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