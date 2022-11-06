Спасатели нашли заблудившегося в лесу жителя Ингушетии

Сообщение о том, что в лесном массиве в районе сельского поселения Сурхахи Назрановского района заблудился человек, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 23.30 мск 5 ноября.

На поисково-спасательные работы были привлечены четыре человека и 4 единицы техники. Медицинская помощь найденному не понадобилась.