Спасатели нашли заблудившегося в лесу жителя Ингушетии
Спасатели нашли заблудившегося в лесу жителя города Карабулака Ингушетии, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о том, что в лесном массиве в районе сельского поселения Сурхахи Назрановского района заблудился человек, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 23.30 мск 5 ноября.
На поисково-спасательные работы были привлечены четыре человека и 4 единицы техники. Медицинская помощь найденному не понадобилась.