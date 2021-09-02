Спасатели подняли флаг Ингушетии на Эльбрус в память о покорительнице вершин Лейле Албогачиевой

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Сотрудники поисково-спасательного отряда «Армхи» совершили восхождение на высочайшую вершину России и Европы, сообщил газете «Ингушетия» представитель ПСО.

«Ингушские спасатели совместно с федерацией альпинизма республики под руководством президента федерации альпинизма КБР Абдулхалима Эльмезова покорили высшую точку Европы — гору Эльбрус», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что восхождение было посвящено памяти ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой, дважды покорившей Эверест.

С 23 сентября 2014 года началась операция по поиску известной альпинистки, информация о её пропаже во время восхождения на Эльбрус поступила 22 сентября. Из-за плохой погоды поиски несколько раз останавливались. Вопреки правилам спортсменка нигде не зарегистрировалась и не взяла с собой маячок, поэтому поиски альпинистки заняли много времени. Предположительно, из-за снега женщина сбилась с пути, поскользнувшись, упала в расщелину скал.

46-летняя восходительница, учительница русского языка и литературы в сельской школе собиралась в одиночку установить мировой рекорд — подняться на Эльбрус с запада и востока. В это время в горах разыгралась непогода. За несколько часов перед своей гибелью она записала эмоциональное видеообращение к главам мировых держав с призывом их к миру на земле, прекратить войны.

3 октября тело женщины нашли. Албогачиеву похоронили 4 октября в родном селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии.

Албогачиева — первая женщина в России, дважды совершившая восхождение на Эверест. Также она 12 раз поднималась на Эльбрус. Зимой 2014 года альпинистка участвовала в эстафете Олимпийского огня в честь зимних Игр-2014 в Сочи.

Западная вершина Эльбруса поднимается на 5642 метра над уровнем моря, а восточная — на 5621 метр. Между ними пролегает пологая седловина, протянувшаяся на полтора километра на высоте 5416 метров.

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