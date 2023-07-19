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Спасатели продолжают искать в лесу пропавшего 16 июля жителя села Сурхахи Ингушетии

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Спасатели продолжают искать в лесу пропавшего жителя сельского поселения Сурхахи Назрановского района Ингушетии.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону, сообщение о пропаже человека в лесном массиве поступило в дежурную смену ГУ МЧС 15:19 мск 16 июля. К 9 часам утра 19 июля поиска результата не дали.

Как отмечается, задействованы поисково-спасательные отряды «Ингушский» «Эрзи» и «24», всего 40 человек и 9 единиц техники.

Телефон единой дежурно диспетчерской службы Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.

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