Безопасность

Спасатели провели урок безопасности на воде в детском лагере Ингушетии

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Сотрудники МЧС по Ингушетии и поисково-спасательного отряда «Эрши» в детском лагере имени Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района провели урок безопасности на воде.

Представителями чрезвычайного ведомства были доведены основные правила безопасного поведения на воде, продемонстрированы способы оказания первой доврачебной помощи. Детям также показали, как правильно надевать спасательный жилет, напомнили номер телефона службы спасения.

«Безопасность детей, знание ими правил охраны жизни на воде, оказание первой доврачебной помощи и транспортировки пострадавших, являются для нас приоритетными направлениями», — отметил специалист ГУ МЧС по региону Беслан Оздоев.

В завершении учебно-показательных занятий с воспитателями лагеря провели инструктаж и роздали памятки.

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