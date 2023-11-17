Спецбригада из Ингушетии начала аварийно-восстановительные работы в Молочанске

«Бригада провела работу по замене водопровода протяженностью 600 метров и восстановлению камеры водоснабжения многоквартирных домов на улице Новая. Специалисты также произвели замену фонарей на улице Шевченко», — рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент профессионалы занимаются оборудованием блок-модульной котельной в поликлинике города. Работы выполнены уже на 30%. Это позволит в ближайшее время обеспечить медицинское учреждение постоянным отоплением, а также горячим водоснабжением.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что республика готова оказывать содействие и помощь в различных областях, включая сферу ЖКХ.

«Все проблемные ситуации решаются квалифицированными специалистами, которые имеют опыт работы в данной сфере. Нашей бригаде предстоит выполнить много работ, но, уверен, они со всем грамотно справятся. Самое главное здесь, конечно, оперативность и качество, чтобы жители Молочанска не чувствовали дискомфорт в осенне-зимний период. Также хочу напомнить, что это лишь одно из направлений нашей помощи Токмакскому району. В данное время формируется очередная партия груза массой более 26 тонн, состоящего из сельскохозяйственной продукции местного производства», — сказал руководитель субъекта.

Отмечается, что аварийно-восстановительная бригада состоит из водителя-экскаваторщика, электрика, каменщика, слесаря-сантехника, сварщика. У данной бригады имеется все необходимое оборудование и материалы для работы, включая экскаватор и грузопассажирскую газель с полным набором инструментов.

Напомним, ранее в Молочанск было отправлено немало гуманитарной помощи со стороны республики, включая строительные материалы и предметы первой необходимости для местного населения.