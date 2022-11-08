Специалистами Ингушского РСЦ с начала года обследованы 175 тыс. га
Отдел защиты растений филиала Россельхозцентра по Ингушетии ежегодно проводит фитосанитарный мониторинг на территории республики, за три квартала 2022 года обследование согласно государственному заданию проведено на площади 175,12 тыс. га.
В том числе фитомониторинг проведён: по вредителям — 134,13 тыс. га, болезням — 31,63 тыс. и засоренности — 9,36 тыс. га. По словам специалистов, наибольшее распространение в республике имели мышевидные грызуны, саранчовые, хлопковая совка, клоп вредная черепашка, злаковая тля, шведская муха, трипсы, септориоз, бурая ржавчина, мучнистая роса.
Истребительные мероприятия в открытом грунте были проведены по данным Ингушского филиала на площади — 16,905 тыс. га, в том числе: инсектицидами — 8,4 тыс., фунгицидами — 3,5 тыс., гербицидами — 4,8 тыс. и родентицидами — 0,205 тыс. га.
Протравливание и токсикация семян яровых и озимых культур всего — 2,0545 тыс. тонн, в том числе яровых — 0,5205 тыс., озимых — 1,534 тыс. тонн. Протравлено клубней картофеля, всего — 0,65 тыс. тонн.
Отмечается, что в лабораториях Ингушского РСЦ проведена фитоэкспертиза семян всего — 1,808 тыс. тонн, в том числе: яровых зерновых — 0,058, озимых зерновых — 1,534. Кроме того, яровых семян массовых репродукций — 0,216. Клубневой анализ картофеля проведен (весна) — 3,4 тыс. тонн, также проведено обеззараживание складских помещений — 3,426 тыс. м2.
Хозяйствам и фермерам республики специалистами учреждения оказано содействие в приобретении приманок для борьбы с мышевидными грызунами. В целях информирования о состоянии фитосанитарной обстановки в республике в региональное правительство, МЧС, Минсельхоз Ингушетии, местные администрации и хозяйства направляются сигнализационные сообщения и информационные листки.
В настоящее время в ходе фитосанитарного мониторинга в Сунженском и Малгобекском районах на пастбищах отмечено заселение мышевидных грызунов. Степень заселения превышает экономический порог вредоносности: на отдельных участках средневзвешенная численность составляет более 150 жил. нор/га. Агрономы предупреждают, что есть вероятность заселения озимых посевов мышевидными грызунами и их вредоносность.
В дальнейшем данные обследований лягут в основу «Обзора фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Республике Ингушетия за 2022 год и прогноз развития вредных объектов на 2023 год». Это практическое пособие, которое помогает аграриям региона профессионально подходить к сельхозпроизводству, планированию и организации комплекса агротехнических, химических, биологических и других мероприятий против вредителей, болезней и сорной растительности.