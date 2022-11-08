Специалистами Ингушского РСЦ с начала года обследованы 175 тыс. га

В том числе фитомониторинг проведён: по вредителям — 134,13 тыс. га, болезням — 31,63 тыс. и засоренности — 9,36 тыс. га. По словам специалистов, наибольшее распространение в республике имели мышевидные грызуны, саранчовые, хлопковая совка, клоп вредная черепашка, злаковая тля, шведская муха, трипсы, септориоз, бурая ржавчина, мучнистая роса.

Истребительные мероприятия в открытом грунте были проведены по данным Ингушского филиала на площади — 16,905 тыс. га, в том числе: инсектицидами — 8,4 тыс., фунгицидами — 3,5 тыс., гербицидами — 4,8 тыс. и родентицидами — 0,205 тыс. га.

Протравливание и токсикация семян яровых и озимых культур всего — 2,0545 тыс. тонн, в том числе яровых — 0,5205 тыс., озимых — 1,534 тыс. тонн. Протравлено клубней картофеля, всего — 0,65 тыс. тонн.

Отмечается, что в лабораториях Ингушского РСЦ проведена фитоэкспертиза семян всего — 1,808 тыс. тонн, в том числе: яровых зерновых — 0,058, озимых зерновых — 1,534. Кроме того, яровых семян массовых репродукций — 0,216. Клубневой анализ картофеля проведен (весна) — 3,4 тыс. тонн, также проведено обеззараживание складских помещений — 3,426 тыс. м2.

Хозяйствам и фермерам республики специалистами учреждения оказано содействие в приобретении приманок для борьбы с мышевидными грызунами. В целях информирования о состоянии фитосанитарной обстановки в республике в региональное правительство, МЧС, Минсельхоз Ингушетии, местные администрации и хозяйства направляются сигнализационные сообщения и информационные листки.

В настоящее время в ходе фитосанитарного мониторинга в Сунженском и Малгобекском районах на пастбищах отмечено заселение мышевидных грызунов. Степень заселения превышает экономический порог вредоносности: на отдельных участках средневзвешенная численность составляет более 150 жил. нор/га. Агрономы предупреждают, что есть вероятность заселения озимых посевов мышевидными грызунами и их вредоносность.

В дальнейшем данные обследований лягут в основу «Обзора фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Республике Ингушетия за 2022 год и прогноз развития вредных объектов на 2023 год». Это практическое пособие, которое помогает аграриям региона профессионально подходить к сельхозпроизводству, планированию и организации комплекса агротехнических, химических, биологических и других мероприятий против вредителей, болезней и сорной растительности.