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Специалисты администрации Назрановского района Ингушетии проводят мониторинг соблюдения антиковидных мер

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В Назрановском районе Ингушетии продолжаются выездные мероприятия в сельских поселениях по соблюдению мер, установленных во время режима повышенной готовности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, подобные проверочные акции специалисты проводят ежедневно.

Они контролируют соблюдение масочного режима, а также графика санитарной обработки помещений в торговых центрах. Также специалисты проверяют наличие обеззараживателей воздуха и разметки для социального дистанцирования.

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