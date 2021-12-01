Специалисты администрации Назрановского района Ингушетии проводят мониторинг соблюдения антиковидных мер

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, подобные проверочные акции специалисты проводят ежедневно.

Они контролируют соблюдение масочного режима, а также графика санитарной обработки помещений в торговых центрах. Также специалисты проверяют наличие обеззараживателей воздуха и разметки для социального дистанцирования.