Специалисты из Москвы исследуют останки, найденные при обрушении склепа в Ингушетии

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Сотрудники института этнологии и антропологии имени Н. Миклухо-Маклая приехали в Ингушетию по приглашению республиканских властей для изучения костных останков из склепа в Цори, разрушенного недавно, сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Они будут целую неделю изучать останки древних ингушей. Антропологи проведут исследования костных останков из склепа в Цори, в частности, краниологический и одонтологический анализы», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По словам руководителя республики, это позволит определить половозрастные характеристики человека, различные патологии, в том числе и остатки болезней, которые протекали при их жизни, травмы, которые можно проследить по наружным признакам костного материала.

Важно, что в работу по исследованиям будут включены специалисты такого серьезного научно-исследовательского института.

Глава уверен, что совместные мероприятия местных археологов и федеральных антропологов принесут большие плоды.

Как отметил Калиматов, будут подготовлены научные статьи, которые планируется издать в российских и международных научных журналах. В будущем ученые планируют подготовку монографии по теме «Антропология средневековой Ингушетии». В этом научном труде археологический раздел будет представлен ингушскими археологами, а раздел антропологии составят сведения и исследования, подготовленные сотрудниками Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в конце августа этого года в горном Джейрахском районе из-за подмыва водой обрушился склеп, содержавший огромный пласт этнографического материала. Там найдены головные уборы, как мужские, так и женские — знаменитые курхарсы, оружие, одежда, посуда, музыкальные инструменты. Материала более чем на несколько десятков научных работ в разных направлениях.

Самыми ценными для науки, по мнению некоторых исследователей, являются головные уборы ингушских женщин средневекового периода курхарсы. Ингушские ученые указывали на сходство женских головных уборов, найденных недавно в селении Цори, и изображенных на древнеримской мозаике в сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс.
В упомянутом месте было найдено практически целое панно возрастом 1,6 тыс. лет, описывающее эпизод Троянской войны. Показательно, что вместе с солдатами изображены амазонки в головных уборах. Сходство курхарсов, найденных в горах Ингушетии, и головных уборов на мозаике в Сирии — очевидно, считают специалисты.

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