Специалисты из Москвы призвали жителей Ингушетии принять участие в кампании вакцинации детей от полиомиелита

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону, в республике побывали Армен Шакарян — научный сотрудник клинического отдела Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова, а также Иван Коновалов — вакцинолог, инфекционист, педиатр, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова.

Специалисты выступили на радио и телевидении, провели конференцию с работниками Минздрава и Минобразования при участии руководителей детских садов и школ.

Оказана важная методическая помощь в организации и проведении предстоящей туровой иммунизации детей против полиомиелита, отметили в ведомстве.

Напомним, для проведения дополнительной вакцинации детей от полиомиелита из Национального фонда развития Ингушетии выделено более 6 млн рублей.