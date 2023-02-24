Специалисты из Москвы призвали жителей Ингушетии принять участие в кампании вакцинации детей от полиомиелита
Московские специалисты призвали жителей Ингушетии принять активное участие в кампании дополнительной вакцинации детей против полиомиелита, которая будет проходить в два тура: 27 февраля - 5 марта и 3-9 апреля.
Как сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону, в республике побывали Армен Шакарян — научный сотрудник клинического отдела Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова, а также Иван Коновалов — вакцинолог, инфекционист, педиатр, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова.
Специалисты выступили на радио и телевидении, провели конференцию с работниками Минздрава и Минобразования при участии руководителей детских садов и школ.
Оказана важная методическая помощь в организации и проведении предстоящей туровой иммунизации детей против полиомиелита, отметили в ведомстве.
Напомним, для проведения дополнительной вакцинации детей от полиомиелита из Национального фонда развития Ингушетии выделено более 6 млн рублей.