Специалисты Минприроды Ингушетии приняли участие в обсуждении вопросов обращения с ТКО

В релизе отмечается, что на совещании рассматривались вопросы корректного заполнения форм предоставления данных об обработке, утилизации, обезвреживании, размещении и накоплении твердых коммунальных отходов, а также достижения региональных проектов за апрель.

Кроме того, представителям регионов были высказаны некоторые замечания относительно качества представленных отчетов о ходе реализации региональных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».