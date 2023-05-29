Специалисты Минприроды Ингушетии приняли участие в обсуждении вопросов обращения с ТКО
Специалисты Минприроды Ингушетии приняли участие в дистанционном совещании под председательством руководителя департамента взаимодействия с регионами по реализации региональных проектов ППК «Российский экологический оператор» Марии Перовой, сообщила «Ингушетии» пресс-служба экологического ведомства.
В релизе отмечается, что на совещании рассматривались вопросы корректного заполнения форм предоставления данных об обработке, утилизации, обезвреживании, размещении и накоплении твердых коммунальных отходов, а также достижения региональных проектов за апрель.
Кроме того, представителям регионов были высказаны некоторые замечания относительно качества представленных отчетов о ходе реализации региональных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».