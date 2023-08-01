Специалисты Минприроды Ингушетии приняли участие в презентации сборника экопросветительских практик

«На встрече обсудили развитие циклической экономики, раздельный сбор мусора, сохранение и восстановление лесов, помощь бездомным животным, реализация концепции зеленого офиса, повышение престижа экологических знаний и профессии, и особенности экопросветительских проектов в поддержке развития экономики замкнутого цикла», говорится в сообщении.

Основная задача мероприятия — продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций компаний, а также распространение и популяризация лучших практик в области экопросвещения.

Специалисты Минприроды региона отметили, что такие встречи способствуют обмену опытом между заинтересованными лицами и вдохновляют бизнес на создание новых проектов для формирования экологической культуры населения.