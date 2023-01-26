Специалисты Россельхозцентра по Ингушетии предупреждают о нашествии мышевидных вредителей

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Озимые культуры в нынешний период подвергаются нашествию мышевидных вредителей, что ставит под угрозу будущий урожай, сообщают в Россельхозцентре по Ингушетии.

«Ситуация очень тяжёлая по мышевидным грызунам. Об этом мы сигнализировали ещё в прошлом году. В одиночку мы этого вредителя не победим. Борьба с ним — довольно ёмкая и затратная работа, требующая комплексного подхода», — отметила Лидия Гомкартиева, начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по Ингушетии.

По её словам, большое количество соломы, оставшейся на полях после сбора обильных всходов зерновых, и тёплая осень способствовали размножению грызунов. Сотрудники регионального филиала постоянно отслеживают ситуацию.

Отмечается, что ростки озимых культур являются самым востребованным кормом для полевых и лесных мышей в осенне-зимний период, поэтому посевам в это время года требуется особая защита и контроль над численностью грызунов.

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