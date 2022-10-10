Специалисты РСЦ по Ингушетии рассказали аграриям региона о способах защиты посевов от заболеваний

В мероприятии приняли участие более полутора десятка ведущих хозяйств республики: ГУПов и КФХ. Как сообщили в ведомстве, тема семинара была выбрана не случайно, она крайне актуальна для сельхозпредприятий особенно сейчас, когда в республике только приступили к севу озимых культур.

О том, что для получения здорового и богатого урожая необходимо защитить свои посевы от заболеваний, специалисты Россельхозцентра по Ингушетии говорили аграриям и ранее. Так, тема поднималась на совещаниях в региональном Минсельхозе с участием руководителей хозяйств, также филиал периодически осуществлял рассылку сигнализационных сообщений и информационных листков по указанной теме.

О значимости фитоэкспертизы и важности протравливания семян аграриям в своей речи напомнил руководитель Ингушского филиала Керим Белхароев. Продолжила тему начальник отдела защиты растений филиала Лида Гомкортиева. Она подготовила для участников совещания видеопрезентацию с подробным описанием анализа. Там же спикер представила результаты фитоэкспертизы, проведенной биологическим методом и методом обмывки семян и центрифугирования.

По словам специалистов РСЦ, до 60% возбудителей болезней сельскохозяйственных растений передаются с семенами. По данным анализов, проводимых сотрудниками ведомства, в семенах встречаются возбудители таких заболеваний, как фузариоз, септориоз, альтернариоз, гельминтоспориоз, бактериозы. Данные болезни сельхозрастений вызывают гибель проростков, изреженность посевов, что отрицательно сказывается на урожайности и качестве полученной продукции.

Напомним, филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия является единственным в регионе федеральным учреждением в структуре Минсельхоза России, проводящим фитопатологическую экспертизу семян. Работа эта проводится филиалом третий год. Раньше для проведения фитоэкспертизы аграриям республики приходилось выезжать в другие регионы.