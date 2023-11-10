Специализированная бригада из Ингушетии выехала в Запорожье

Отмечается, что специалисты обеспечены всем необходимым, включая топоры, лопаты, огнетушители, сварочный аппарат, перфоратор, выдвижные лестницы, каски, пилы, дрели, страховочные пояса, канистры, газовые баллоны, специальная одежда, рабочая обувь и многое другое.

«Мы готовы оказать необходимую помощь и поддержку Токмакскому району в восстановлении инфраструктуры и решении проблем, возникающих в сфере ЖКХ. Наша бригада обладает как важнейшими навыками, так и всем необходимым оборудованием, чтобы эффективно выполнять работы в аварийных ситуациях. Мы искренне надеемся, что наш вклад поможет облегчить трудности, с которыми сталкиваются жители Молочанска и восстановить комфортные условия проживания в городе. Помощь нашим соотечественникам — обязанность всех жителей нашей родины России», — отметил премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

Он подчеркнул, что помощь субъектов федерации подшефным территориям является примером взаимопонимания и солидарности между всеми регионами России.

Напомним, ранее республика не раз направляла в Молочанск гуманитарную помощь, в том числе — строительные материалы и предметы первой необходимости для местных жителей.