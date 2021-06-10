Специнтернат для детей с ОВЗ получил подарки и поздравление от членов ЕР

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм Муслим Татриев, исполнительный директор «РН «Ингушнефть».

«В рамках празднования Дня социального работника вместе с коллегами — членами партии «Единая Россия» побывали сегодня в коррекционной школе в с. п. Нижние Ачалуки.

Пообщался вместе с однопартийцами с коллективом, поблагодарил весь состав за их кропотливый труд и в честь их профессионального праздника — Дня социального работника, вручил им небольшие презенты. Отмечу, что преподаватели этой школы проводят колоссальную работу, которая требует душевного тепла и терпения», — рассказал Татриев в своей публикации.

Гости не оставили без внимания и воспитанников школы — учащимся подарили телевизор, который они давно хотели, а также привезли им необходимый запас лекарств.

— С директором учреждения у нас подписан договор, и в течение года мы будем оказывать помощь интернату, - подчеркнул руководитель «Ингушнефти».

Речь идет о соглашении с тремя образовательными учреждениями Ингушетии, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты, подписанном «Ингушнефтью» в апреле текущего года. Согласно документу, школам в 2021 году будет оказана помощь на 7 млн рублей.

Напомним, что специнтернат в с. п. Нижние Ачалуки, основанный в 2014 году, рассчитан на 120 мест круглосуточного пребывания и еще 180 детей могут уходить домой после занятий. Здесь имеются все специалисты, необходимые для детей с ограниченными возможностями здоровья: психологи, психоневрологи, дефектологи, логопеды и другие.