Спецкомиссия Ингушетии определит объем затрат на устранение нехватки воды в Сунже

«Принято решение о создании межведомственной комиссии для определения приоритетных мероприятий, которые поспособствуют улучшению водоснабжения на всех проблемных участках Сунжи», — сказал представитель ведомства.

По его информации, проблемы с обеспечением жителей питьевой водой возникают в верхней части города и многоквартирных домах на улицах Менделеева и Гайдара. Комиссия даст соответствующее заключение о техническом состоянии водохозяйственного комплекса муниципалитета для определения объема затрат и дополнительного финансирования.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», с наступлением лета в ряде населенных пунктов региона, в том числе и в Сунже, возник дефицит питьевой воды.

Махмуд-Али Калиматов раскритиковал руководителей муниципалитетов за неэффективный подход к информированию населения о принимаемых мерах. Он предложил депутатам ежемесячно заслушивать их отчет о работе с жалобами граждан.

В Ингушетии по инициативе руководителя региона закупили 14 водовозов для подвоза питьевой воды на проблемные участки. Кроме того, дополнительно будут устанавливать емкости объемом до 500 кубов на улицах, где особенно остро ощущается нехватка живительной влаги.