Спецкомиссия проверит пригодность здания центра непрерывного образования в Ингушетии к эксплуатации

«На данный момент в центре обучаются порядка 500 детей, с которыми проводят занятия 93 квалифицированных педагога. По словам директора ЦНО Ахмеда Цечоева, руководство образовательного учреждения неоднократно обращалось в управление МЧС по региону и республиканскую прокуратуру для решения проблемы обучения детей в обветшавшем за короткий срок здании», — сказал собеседник издания.

Цечоев также отметил, что согласно ежеквартальным наблюдениям здание проседает в почву на три сантиметра. В связи с изменением геометрии объекта часто происходят разрывы коммуникационных и электрических сетей.

Помимо этого, в центре не функционирует система вентиляции, что создает серьезные проблемы при организации плавательных занятий в бассейне. С наружной части здания под оконными проемами, систематически образуются сырость и конденсат, разъедающие кирпичную кладку.

У объекта также имеется деформационный шов между блоками и проблемы с кровлей. Центр был построен на участке с большим количеством подземных грунтовых вод. Из-за движения почвы под их влиянием здание быстро пришло в негодность. Предположительно, проблемы связаны с отсутствием дренажной системы.

Подрядчик, возводивший коррекционную школу по проекту, ежегодно проводит проверку и на свои средства проводит частичный ремонт, чего в сложившейся ситуации недостаточно.

«Здесь же обучаются наши дети, и это не простые дети, а требующие повышенного внимания и большей заботы», — выразил возмущение Калиматов.

Глава республики после осмотра потребовал в кратчайшие сроки создать комиссию, которая проведет проверку пригодности здания для обучения детей.

Он отметил, что власти выделят средства на проведение необходимых работ по оценке состояния центра. Для этого важно знать степень опасности нахождения там детей.

После завершения оценочной работы, комиссия рассмотрит вопрос проведения капитального ремонта здания.