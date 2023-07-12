Спикер Госдумы предлагает обязать чиновников закупать отечественные автомобили

По его словам, это станет хорошей поддержкой для российских производителей и положительно скажется на качестве машин.

«Какие мы — такие и автомобили. Поэтому будем требовательными к автопрому. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что министр финансов России Антон Силуанов предложение спикера нижней палаты парламента поддержал. По его словам, сотрудники ведомства готовы пересесть на отечественные автомобили.