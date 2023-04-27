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Спикер Народного собрания Ингушетии поздравил коллег с Днем российского парламентаризма

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Магомет Тумгоев

Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев поздравил коллег-депутатов с Днем российского парламентаризма.

«Официально история российского парламента насчитывает немногим более ста лет, но истоки представительной демократии в нашей стране уходят в глубину веков. Многое изменилось за это время, но, как и прежде, основой работы законодателей остаются верховенство закона, открытость и ответственность перед гражданами», — отметил спикер в своем обращении, опубликованном на сайте парламента региона.

По словам Тумгоева, законодательные органы власти играют большую роль в развитии государства, укреплении экономики, повышении благополучия граждан. Законы, разрабатываемые и принимаемые депутатами, определяют правовое поле и жизнь всего общества.

«Убежден, только взаимопонимание, конструктивный диалог и сотрудничество всех ветвей и уровней власти, различных общественных сил, предпринимательского сообщества позволяет достигать положительных результатов в решении любой проблемы, обеспечивать стабильность в регионе», — подчеркнул глава НС, пожелав всем здоровья, благополучия, мудрых, взвешенных решений и успехов во всех делах и начинаниях.

Напомним, праздник День российского парламентаризма был установлен федеральным законом, подписанным Президентом 27 июня 2012 года.

Именно 27 апреля по старому стилю в 1906 году начала свою работу Государственная Дума — первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России.

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