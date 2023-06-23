Образование

Спикер парламента Ингушетии чествовал выпускников пожарно-спасательного колледжа республики

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Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном выпускникам пожарно-спасательного колледжа.

Отмечается, что директором этого учебного заведения является член комитета по образованию, культуре и информационной политике парламента региона Муса Мархиев. Колледж готовит специалистов для пожарно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований МЧС.

На праздничном мероприятии было отмечено, что в рамках проекта «Единой России» «ZА Самбо» в колледже состоялось торжественное открытие специализированного зала самбо, в котором студенты могли тренироваться и продемонстрировать хорошие результаты.

Как сообщила пресс-служба парламента, по итогам успешных тренировок одиннадцати студентам колледжа был присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Также были отмечены студенты Мухаммад-Басир Цуров и Асхаб Галаев, которые эффективно применили навыки, полученные в колледже, оказавшись на месте пожара. Список награжденных пополнили пятеро краснодипломников.

Магомет Тумгоев поздравил студентов с достойным окончанием учебы и спортивными достижениями.

«Накануне Дня молодежи мы чествуем выпускников и подводим итоги исполнения федерального партийного проекта «ZА Самбо» на базе данного учебного заведения. Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», хочу отметить, что успешная реализация проекта — это хороший показатель нашей поддержки курсу, обозначенному Президентом России Владимиром Путиным», — заявил спикер Народного собрания.

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