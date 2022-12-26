Новый год

Спикер парламента Ингушетии исполнил мечту мальчика о велосипеде

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Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев подарил Рахиму Озиеву велосипед, исполнив новогоднее желание мальчика.

«Очень приятно, что мы с коллегами можем подарить радость нашим детишкам, помочь исполнить их заветные мечты. Ведь каждый из детей написал в открытке свое сокровенное желание и очень ждет его исполнения. Эта акция елка как раз для тех, кто готов принести радость ребенку», — отметил Тумгоев.

Ранее, по сложившейся традиции, в Народном собрании установили елку, украшенную тематическими открытками, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья, из нуждающихся семей и сироты написали свои маленькие мечты и желания, сообщает пресс-служба парламента.

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