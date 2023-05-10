Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев провел прием граждан

В мероприятии принимали участие управляющий отделением социального фонда России по республике Зубейр Евлоев, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат НС Магомед Дарсигов, председатель и депутат горсовета Назрани Юсуп Богатырев и Лидифа Мержоева.

Обращения жителей касались различных сфер деятельности: трудоустройство, оказание материальной помощи и содействия в решении вопросов, касающихся перерасчета пенсии и выплат ЕДК.

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, были проведены необходимые консультации и даны соответствующие разъяснения. Решение всех поднятых вопросов Тумгоев взял под личный контроль.

«Непосредственные встречи в рамках приема граждан показывают наиболее проблемные вопросы в республике. Это возможность услышать и помочь всем, кто обратился с заявлением. Мы, со своей стороны, в тандеме с исполнительной властью, стараемся сделать все возможное для решения обозначенных проблем», — отметил председатель Народного собрания.