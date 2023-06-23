Память

Спикер парламента Ингушетии навестил мать и вдову, потерявшую при нападении боевиков двух сыновей и супруга

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Председатель Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев навестил Зейнап Угурчиеву — мать и вдову, потерявшую в 2004 году при нападении международных террористов на регион двух сыновей и супруга, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В страшную ночь с 21 на 22 июня 19 лет назад жертвами боевиков стали Бекхан Угурчиев и два его сына — Рустам и Адам, сотрудники правоохранительных органов до конца выполнившие свой служебный и человеческий долг.

Зейнап Угурчиева радушно приняла гостей: Магомета Тумгоева вместе с главами Назрановского района и сельского поселения Гази-Юрт, где проживает семья Угурчиевых, Амирханом Измайловым и Хусеном Муталиевым. Она поблагодарила руководство региона за внимательное отношение к семье.

Женщина до сих пор помнит подробности той трагической ночи. Более того, спустя несколько лет Угурчиевой пришлось вновь испытать боль потери. В результате обстрела террористами автомобиля был убит ее младший сын Ибрагим.

Спикер парламента поблагодарил женщину за стойкость, отметив, что воспоминания о подвиге смелых сыновей ингушского народа всегда будут в памяти людей.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем погибшим в июне 2004 года. Ваши сыновья и муж проявили бесстрашие перед лицом всеобщего врага, пожертвовали своей жизнью во имя мира и спокойствия жителей республики. Они являются достойным примером для подрастающего поколения», — подчеркнул Тумгоев.

Напомним, в ночь на 22 июня 2004 года в Ингушетию вторглась многочисленная группа международных террористов во главе с Шамилем Басаевым. Было убито более 100 человек, в большинстве своем представители правоохранительных органов.

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